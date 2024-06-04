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Karaman'da tır ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 70 AD 580 plakalı Mercedes marka tır ile B.Y.'nin kullandığı 70 ACD 517 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü B.Y. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motor çok hızlı geldi

Kazayı anlatan tır sürücüsü M,D. "Kırmızı yanıyordu, yeşil ışık yandığında ilerledim ve tam dönecekken motor çok hızlı geldi. Aslında devamlı geçtiğim yoldu" diye konuştu.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN