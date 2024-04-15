Karaman\'da trafik ışıklarında otomobil yanarak hasar gördü

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Karaman'da trafik ışıklarında bekleyen otomobil, bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye tarafından söndürülen araçta maddi hasar oluştu.

Olay, Koçakdede Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 70 AAK 918 plakalı Seat marka otomobil, trafik ışıklarında beklerken bir anda motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı terk ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan otomobile ilk müdahale oradan geçmekte olan Karaman Belediyesi'ne ait kanal temizleme aracıyla yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de kavşakta önlem aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan aracı kısa sürede söndürdü. Elektrik kontağından yangının çıktığı belirlenirken, araçta maddi hasar oluştu. - KARAMAN