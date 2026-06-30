Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi 1516. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.İ. idaresindeki 70 AAV 922 plakalı Citroen marka otomobil ile R.T. yönetimindeki 70 EE 654 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada 70 AAV 922 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN