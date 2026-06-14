Karaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Karaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karaman\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
14.06.2026 11:07
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Karaman'da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karaman'da hafif ticari araçla motosikletin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Yenimahalle İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ç. yönetimindeki 70 ABG 200 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile S.B. idaresindeki 33 KFN 20 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması ve motosiklettekilerin savrulduğu görülüyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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