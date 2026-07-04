Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karaman\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
04.07.2026 15:10
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Osmangazi Mahallesi'nde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karaman'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi 1063. Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Mustafa U. idaresindeki 70 AAR 785 plakalı Mercedes marka otomobil ile Burak Ç. yönetimindeki 70 T 0036 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari taksi, beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Muhammed Mustafa U. ile araçta bulunan İ.U. ve ticari takside yolcu E.Ş. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta iki aracın çarpışma ve savrulma anları görülüyor.

Mahalle sakinleri ise söz konusu kavşakta sık sık kazaların yaşandığını belirterek, yetkililerden önlem almalarını istediler.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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