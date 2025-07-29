Karaman\'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 70 ABV 532 plakalı motosiklet ile N.C.Ş yönetimindeki 70 DR 394 plakalı Citroen marka otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışması etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.B. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN