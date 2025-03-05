Karaman'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

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Karaman'da orta refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

KARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkarak orta refüjde asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralanırken, araç forklift yardımıyla çekiciye yüklendi.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.R.Ç. idaresindeki 42 BAM 300 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Kazada otomobil mantar dubaların üzerinde asılı kalırken, sürücü T.R.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi kısa süreliğine trafiğe kapanırken, araç forklift yardımıyla çekiciye yüklendi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.