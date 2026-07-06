Karaman'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Karaman\'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
06.07.2026 00:49
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Karaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıkarak trafik levhasına çarptı.

Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkarak trafik levhasına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö. idaresindeki 06 FTS 87 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çıkan otomobil trafik levhasını devirerek durabildi. Kazada sürücü Ö.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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