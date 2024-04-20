Karaman'da otomobile çarpmamak için manevra yapan üç tekerlekli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan mezarlık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (69) idaresindeki 70 AC 543 plakalı üç tekerlekli motosiklet, önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Kazada motosikletin altında kalan sürücü M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Karaman'da Üç Tekerlekli Motosiklet Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda lav silahı ve el bombası dahil olmak üzere 455 adet suç unsuru ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca ruhsatsız silahlar, fişekler, tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve iletişim cihazları da ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdürdüğünü açıkladı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinde hızla çarparak savurduğu yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Oba Mahallesi Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 07 AYG 093 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçtiği esnada Ali A.'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Ali A.'yı ilk müdahalenin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, araç sürücüsü S.K. gözaltına alındı. Öte yandan kaza çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde yaya geçidinden geçmekte olan Ali A.'ya 07 AYG 093 plakalı aracın çarptığı anlar yer aldı. Yaşlı adamın çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu görüldü.
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