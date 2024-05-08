Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Karaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde bulunduran bir kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Kazımkarabekir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 1 kilo 160 gram satışa hazır kubar esrar ile 82 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.05.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ile Kazımkarabekir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, S.G. isimli şahsın evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, S.G'nin evinde uyuşturucu madde arama köpeğiyle arama yaptı. Yapılan aramada, 1 kilo 160 gram satışa hazır kubar esrar ile 82 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Kazımkarabekir, Kenevir, Karaman, Tutuklama, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:17 Şarkıcı Kalben Sağdıç Beyoğlu’nda Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı Şarkıcı Kalben Sağdıç Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı
13:01 Koridorda son volta Cem Garipoğlu’nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı Koridorda son volta! Cem Garipoğlu'nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
13:01 İmamoğlu, Bozbey’in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi İmamoğlu, Bozbey'in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi
12:47 Rakam öyle böyle değil Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü Rakam öyle böyle değil! Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü
12:39 CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:39 Kral Charles, Prens William’ı Prens Harry’nin eski görevi olan Ordu Hava Kolordusu’nun Albayı olarak atayacak Kral Charles, Prens William'ı Prens Harry'nin eski görevi olan Ordu Hava Kolordusu'nun Albayı olarak atayacak
11:30 “Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor“ diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu "Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor" diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 13:34:54. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement