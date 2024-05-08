Karaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

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Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde uyuşturucudan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ile Kazımkarabekir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, S.G. isimli şahsın evinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, S.G'nin evinde uyuşturucu madde arama köpeğiyle arama yaptı. Yapılan aramada, 1 kilo 160 gram satışa hazır kubar esrar ile 82 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN