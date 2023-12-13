Karaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, evinde bonzai ve hassas terazi ile yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, V.K. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile V.K., gözaltına alınırken evinde yapılan aramada 238 gram bonzai ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldıkları tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARAMAN