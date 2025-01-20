Karaman\'da Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

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Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde yürüttüğü genel uygulamaları devam ediyor. 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 8 bin 424 kişi sorgulanırken, 27 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 27 kişiden 15'i tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü olarak araç kullanan 15 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 40 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 33 kişiye para cezası yazıldı. 81 araç trafikten men edilirken, 13 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında ise ruhsatsız 3 tabanca ve 4 av tüfeği, 49 adet tüfek fişeği, 13 adet kesici ve delici alet, 19 gram bonzai, 8 gram esrar, 89 adet uyuşturucu hap, 60 kilo kıyılmış tütün ile 957 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN