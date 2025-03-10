Karaman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
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Karaman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Karaman\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Karaman'da asayiş uygulamalarında 6 kişi tutuklandı, uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

10.03.2025 11:22
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Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde yürüttüğü genel uygulamaları devam ediyor. 3-9 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 5 bin 822 kişi sorgulanırken, 10 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 10 kişiden 6'sı tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü olarak araç kullanan 3 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 67 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 36 kişiye para cezası yazıldı. 58 araç trafikten men edilirken, 5 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında ise ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği, 3 adet kesici ve delici alet, 14 gram metamfetamin, 111 gram bonzai, 38 adet sentetik ecza, 6 bin adet dolu makaron, 1 adet el dedektörü ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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