Karaman\'da Uyuşturucu ve Tarihi Eşya Ele Geçirildi

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında uyuşturucu ile tarihi eserler ele geçirilirken, 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 08-17 Ağustos tarihleri arasında JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 19 bin 198 kişi sorgulanırken, 48 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 48 kişiden 5'i tutuklandı. Denetimler esnasında 68 sentetik ecza hap, metamfetamin, kenevir bitkisi, 100 adet sikke, 4 adet obje, 2 adet dedektör, 880 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN