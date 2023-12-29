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Karaman'da Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Karaman'da Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Karaman'ın Yeşilada Mahallesi'nde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Fuat Aksekioğlu, evinde ölü olarak bulundu. Komşularının haber alamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Aksekioğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından Aksekioğlu'nun cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaman\'da Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu
29.12.2023 - 23:08,
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Karaman'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilada Mahallesi 819. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki Fuat Aksekioğlu'ndan uzun süre haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, evin oturma odasında yerde yatar vaziyette olan Aksekioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Aksekioğlu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika


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