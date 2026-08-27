Karaman\'da Yangın: 35 Arı Kovanı ve 20 Meyve Ağacı Yandı

Karaman'da arı kovanlarına tütsü yapmak için yakılan ateş bahçedeki kuru otları tutuşturdu. Yangında 35 arı kovanı ile 20 adet meyve ağacı yanarak kül oldu.

Yangın, Piri Reis Mahallesi Kızık köyü yolu üzerinde bulunan bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arı kovanlarına tütsü yapılmak için yakılan ateş, kuru otlara sıçradı. Alevler rüzgarında etkisiyle bir anda büyüyerek bahçeye yayıldı. İhbar üzerine adrese hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında içerisinde arı bulunan 35 kovanı ile 20 adet meyve ağacı yanarak kül oldu.