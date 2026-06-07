Karaman'da Yangın Paniği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaman'da Yangın Paniği

Karaman\'da Yangın Paniği
07.06.2026 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da bir apartmanın bahçesindeki atık eşyaların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Karaman'da bir apartmanın bahçesindeki atık eşyaların tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangın, öğle saatlerinde Alişahane Mahallesi 207. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın bahçesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bahçede bulunan atık ev eşyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangın anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Adrese gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın, apartmana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Halil Yılmaz, yangını fark eder etmez olay yerine koştuğunu belirterek, "Dumanı gördüm. Ev yanıyor dedim koştum. Eşyaları çatı katından temizlik yapmak için indirmişler" dedi.

Yangında bahçedeki eşyalar yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Yaşam, Çevre, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Yangın Paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

18:46
Fenerbahçe’ye geri dönüyor: Karakter çok önemli
Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli
18:12
Antalya’da Otokoç galerisine silahlı saldırı
Antalya'da Otokoç galerisine silahlı saldırı
17:44
Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim olacak Ortalığı karıştıran kare
Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ortalığı karıştıran kare
17:37
5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti
5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti
17:17
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye’ye mesaj verdi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye'ye mesaj verdi
17:11
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 19:09:04. #7.13#
SON DAKİKA: Karaman'da Yangın Paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.