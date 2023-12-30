Karaman\'da yaşanan kaza anı kameraya böyle yansıdı

Can pazarının yaşandığı kaza anı kameraya böyle yansıdı

KARAMAN - Karaman'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki fidan satışı yapan iş yerine dalarken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Karaman- Ereğli Karayolu üzerindeki düğün salonlarının bulunduğu kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Karaman'dan Ereğli istikametine seyretmekte olan S.T. yönetimindeki 42 YA 087 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmakta olan M.Y. idaresindeki 70 BH 919 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrası kontrolden çıkan otomobil savrularak yol kenarındaki fidan satışı yapan iş yerine dalarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yardıma gelen bir vatandaş otomobilden dumanların çıktığını görerek aracın akü başlıklarını söktü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekibi araçta sıkışan 1 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Aynı otomobilde bulunan yaralı 3 kişi daha sonra kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari aracın sürücüsü M.Y., kaza nasıl oldu sorusuna "Bende bir şey yok, kavşakta geçerken vurdular" şeklinde cevap verdi.

Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.