Karaman'da yataktan düşen 9 aylık bebek öldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karaman'da yataktan düşen 9 aylık bebek öldü

Karaman'da yataktan kafasının üzerine düşen 9 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı evde polis ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

22.08.2024 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da yataktan düşen 9 aylık bebek öldü

KARAMAN - Karaman'da yataktan kafasının üzerine düşen 9 aylık bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Mümine Hatun Mahallesi 1481 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın son katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, annesi tarafında yatak odasındaki yatağın üzerine bırakılan 9 aylık Osman Nazik isimli bebek biranda hareket etmesi sonucu yataktan düştü. Bebeğin kafasının üzerine düştüğünü fark eden baba S.N., hemen 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ambulansla bilinci kapalı halde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Osman bebek, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı evde polis ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Olay anında anne A.N'nin ekmek almak için markete gittiği öğrenildi.

Bebeğin cansın bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, Karaman, 3-sayfa, Bebek, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da yataktan düşen 9 aylık bebek öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
22:40 Antalya’da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı Antalya'da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı
19:02 F-35 ve F-18’lerle donatılan ABD’nin devasa uçak gemisi Orta Doğu’da F-35 ve F-18'lerle donatılan ABD'nin devasa uçak gemisi Orta Doğu'da
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
10:39 ’The Hangover’ filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı 'The Hangover' filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı
10:19 Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi Gelen zina yorumuna öfke kustu Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
10:04 Nihat Kahveci’den Muslera’ya: Bunu beklemezdim Nihat Kahveci'den Muslera'ya: Bunu beklemezdim
10:00 Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna’ya kaçtı Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı
09:58 Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu
09:57 Yurt dışına çıkacaklar dikkat ’’Hoş geldin’’ paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün Yurt dışına çıkacaklar dikkat! ''Hoş geldin'' paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 06:42:31. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman'da yataktan düşen 9 aylık bebek öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement