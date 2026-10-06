Karaman\'da yaya geçidinde duran otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Karaman'da yaya geçidinden geçen vatandaşlara yol vermek için yavaşlayan otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. idaresindeki 42 ACT 767 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen vatandaşlara yol vermek için durdu. Bu sırada aynı yönde seyreden Yağız Mete T. (21) yönetimindeki 33 BGK 029 plakalı motosiklet, duran otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Yağız Mete T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.