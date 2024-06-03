Karaman'da Yaya Kadının Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karaman'da Yaya Kadının Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Karaman\'da Yaya Kadının Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, kaldırımda yeşil ışığın yanmasını bekleyen bir yaya kadın, çarpışan otomobillerin üzerine gelmekten son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada hafif yaralanan sürücülerden biri hastaneye kaldırıldı.

03.06.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da 2 otomobil çarpışırken, kaldırımda kendisine yeşil ışığın yanmasını bekleyen yaya kadının kazadan kıl payı kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.İ.'nin kullandığı 70 AB 787 plakalı otomobil kavşaktan sola dönüş yaptığı esnada arkadan gelen A.Ü. idaresindeki 34 JZ 9644 plakalı Seat marka otomobil yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki otomobil de kontrolden çıkarak savrulurken, 34 JZ 9644 plakalı otomobil binanın bahçe duvarına çarparak, diğer otomobil de kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza sırasında yolun karşısına geçmek için kendisine yeşil ışığın yanmasını bekleyen yaya bir kadın ise çarpışan otomobillerin üzerine gelmesinden kıl payı kurtulurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücülerden S.İ. tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin yaptığı incelemenin ardından her iki araç da olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Karaman, trafik, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Yaya Kadının Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:01 Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu
11:19 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif O anlar kamerada Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
11:30 LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor
11:21 Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan’a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?
11:14 İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
11:05 Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 12:41:47. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da Yaya Kadının Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement