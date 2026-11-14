Karaman Yollarbaşı'nda sobadan çıktığı değerlendirilen yangında can kaybı yaşanmadı - Son Dakika
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Karaman Yollarbaşı'nda sobadan çıktığı değerlendirilen yangında can kaybı yaşanmadı

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Karaman Yollarbaşı\'nda sobadan çıktığı değerlendirilen yangında can kaybı yaşanmadı
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Karaman'ın merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde akşam saatlerinde müstakil bir evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da müstakil bir evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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