Karamanda Komiserin Ölüm Dosyası Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Karamanda Komiserin Ölüm Dosyası Yeniden Açıldı

Karamanda Komiserin Ölüm Dosyası Yeniden Açıldı

Adanalı komiserin intihar olarak kayıtlara geçen ölümü, yalancı şahirlik iddiasıyla yeniden incelenecek.

05.11.2024 09:39
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Karamanda otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulunan ve intihar ettiği öne sürülen Adanalı komiser dosyasında şahitlik yapan kadının "Ben yalancı şahitlik yapmak zorunda kaldım" mesajı ortaya çıkınca dosya yeniden açıldı.

Adanalı komiser Mehmet Şimşek (31), geçen 27 Ocak'ta Adana'da ebe Elif Çelik ile nişanlanıp daha sonra görev yeri Karaman Ayrancı'ya döndü. Ancak Karaman'a gittiğinde Şimşek'in nişanlısına hediye olarak alıp odasındaki çekmecede tuttuğu 27 bin liralık pırlanta yüzükle imzasının bulunduğu boş A4 kağıdının çalındığı ortaya çıktı.

Polis memuru makam odasına girmiş

Kamera kayıtlarını inceleyen Şimşek, 28 Ocak'ta makam odasına polis A.D.'nin izinsiz şekilde girdiğini tespit etti. Hırsızlık olayını 31 Ocak'ta yargıya taşıyan Mehmet Şimşek, 1 Şubat'ta aracında ölü bulundu.

Kayıtlara intihar olarak geçti

Başından vurulmuş halde ölü bulunan Adanalı komiserin ölümü ise kayıtlara intihar olarak geçti. Savcılık, Şimşek'in evinde ve makam odasında bulunan psikoloji ilaçlarının da önceki nişanlısından ayrılması, hırsızlık olayı ve görev yerinin değişmesi nedeniyle derinden etkilediğine hükmedip takipsizlik kararı verdi. Hırsızlık şüphelisi polis A.D. ise 10 Şubat'ta tutuklandı ancak 4 Nisan'da serbest bırakıldı.

Yalancı şahit ortaya çıktı

Ancak geçtiğimiz ay, bir telefon numarasından Mehmet Şimşek'in ailesine gelen mesaj, olayın seyrini değiştirdi. 'Merhaba ben D.D., Mehmet Şimşek davasında A.D. için yalancı şahitlik yapmak zorunda kaldım. Bunu telafi etmek için avukatınız benim ile iletişime geçebilir mi? İlk mahkemede bu hatayı düzeltmek istiyorum' yazılı mesaj üzerine ailenin avukatı Nazan Akça Subaşı kapatılan dosya için Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na itirazda bulundu. İtirazı ve mesajı inceleyen savcılık, yeni bir esas numarası vererek davanın yeniden açılması kararını verdi.

"Bu olay 'profesyonelce kurgulanmış cinayet"

Avukat Nazan Akça Subaşı, olayın 'profesyonelce kurgulanmış cinayet' olduğunu öne sürerek, "Mehmet Şimşek aracın başından vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Dosya, intihar denilerek kapatıldı. Ancak sonradan ortaya çıktı ki rahmetli komiser olaydan 1 gün önce yüzüğünü çalan polisten şikayetçi oluyor ve o polis defalarca kez komiseri arıyor. Sabahında ise komiser aracında ölü bulunuyor. Mehmet, Adana'dan Karaman'a yeni gidiyor. Aracını tertemiz yaptırıp Karaman'a gidiyor ancak aracın yolcu koltuğunda bir şarj aleti bulunuyor hem de toprak izi var. Ayrıca komiserin HTS ve PTS kayıtları dosyaya girmemiş" ifadelerini kullandı.

"Kapatılan dosya yeniden açıldı"

Kapatılan dosyanın yeniden açıldığını ve A.D.'nin sevgilisine yalancı şahitlik yaptırdığını anlatan Subaşı, "Polis memuru A.D., yüzüğü çalmadığını ve sevgilisine 'Yerde buldum' diyerek ifade verdirmişti. Sevgilisi bize ulaştı ve yalancı şahitlik yaptığını açıkladı. Savcılık soruşturması yeniden açıldı. Toplanmasını istediğimiz deliller vardı. O deliller tekrardan toplanacak. Mehmet Şimşek ve A.D.'nin bütün kayıtları toplanacak. Kapatılan dosya yeniden açıldı ve deliller toplanıyor. Şüpheli polis memuru ise görevden uzaklaştırıldı ancak halen ihraç edilmemiş" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karamanda Komiserin Ölüm Dosyası Yeniden Açıldı - Son Dakika

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