Karamürsel'de 50 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Karamürsel'de 50 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Karamürsel\'de 50 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı
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Hakkında 50 yıl 2 ay ceza olan İ.O. Karamürsel'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hakkında 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmaları kapsamında, "dolandırıcılık ve hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında 50 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O.'nun Karamürsel'de olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.

Gözaltına alınan İ.O., adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla Karamürsel Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karamürsel'de 50 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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