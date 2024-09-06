Karamürsel'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Karamürsel'de Orman Yangını Kontrol Altında

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı. Yangın, Tahtalı Köyü Fulacık Mahallesi'nde meydana geldi. Yangına helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler müdahale etti. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

06.09.2024 20:25
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Tahtalı Köyü Fulacık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını gören köylüler durumu ekipleri bildirdi. İhbar üzerine olay yerine helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda arasöz sevk edildi. Havadan ve karadan süren müdahalenin ardından yangın 3 saatin ardından kontrol altına alındı. Köylülerde ekiplere su tankerleri ile yardım etti. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. Yanan bölge dron ile havadan görüntülendi. Bölgeye gelerek ekiplere yardım eden Emin Candar, "Bir anda yangın çıktı. Sanırım şişelerden yangın çıktı ancak kontrol altına alındı" dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karamürsel'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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