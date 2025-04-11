Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde su dolu kanala düşen bir köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Balık Adası mevkisinde meydana geldi. Denize açılan bir kanala düşen köpeği fark eden vatandaşlar, kendi çabalarıyla hayvanı çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaştı. Ekipler, dikkatli bir çalışmayla köpeği su dolu kanaldan çıkarmayı başardı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Karamürsel'de Su Kanalına Düşen Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı - Son Dakika
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