Karapınar\'da Kaza: 4 Yaralı

3.Sayfa

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Adalet Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O. idaresindeki 42 ABE 784 plakalı otomobil ile İ.B'nin kullandığı 42 DUC 07 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan yolcular H.B., S.B., K.O. ve A.O. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA