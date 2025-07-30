Konya'nın Karapınar ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Karapınar ilçesi Adalet Mahallesi Ereğli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Konya istikametine seyir halinde olan 30 yaşındaki A.A. idaresindeki 42 AOV 299 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen H.Ş. yönetimindeki 31 AVH 528 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü A.A. ağır şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Karapınar'da Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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