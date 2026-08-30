Karapınar\'da Trafik Kazası: Talat Keleş Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan Talat Keleş, 26 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Ağustos ayının ilk günlerinde Karapınar-Seyithacı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talat Keleş (76) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Talat Keleş Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki müdahalenin ardından durumu ağır olan Keleş, tedavi edilmek üzere Konya'ya sevk edildi. Konya'da yaklaşık 26 gündür tedavi gören Talat Keleş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talat Keleş'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınırken, memleketi Karapınar'da kılınan cenaze namazının ardından Apak Mezarlığı'na defnedildi.