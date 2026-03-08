Karapınar\'da Yangın: 65 Buzağı Telef Oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir çardakta çıkan yangında 65 buzağı telef oldu.

Yangın, Börcük Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, Z.T.'ye ait çardakta iki buzağının dünyaya gelmesinin ardından, yeni doğan buzağıların üşümemesi için çardak içerisine ısıtıcı konuldu. Bir süre sonra ısıtıcının devrilmesi sonucu çardakta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak diğer çardaklara sıçramadan söndürüldü. Yangında çardakta bulunan 65 buzağı telef oldu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA