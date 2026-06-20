Karapürçek\'te Eczane Yangını

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde eczanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Meydana gelen yangın sebebiyle maddi hasar oluştu.

İnönü Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan eczanede iddiaya göre elektrik kaçağından kaynaklandığı değerlendirilen bir arıza neticesinde sigorta bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede alevlenen yangın eczane içerisine yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek fazla yayılmadan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA