Sri Lanka\'da hapishane kargaşa: 2 ölü, 11 yaralı

Sri Lanka'da hapishanede çıkan kargaşada 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre başkent Colombo'nun 90 kilometre doğusundaki hapishanede henüz bilinmeyen nedenle kargaşa çıktı.

DURUM KONTROL ALTINA ALINDI

Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Emniyet yetkilileri, soruşturma başlatıldığını ve durumun kontrol altına alındığını belirtti.