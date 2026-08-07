Sri Lanka'da hapishane kargaşa: 2 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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Sri Lanka'da hapishane kargaşa: 2 ölü, 11 yaralı

Sri Lanka\'da hapishane kargaşa: 2 ölü, 11 yaralı
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Sri Lanka'da hapishanede çıkan kargaşada 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Sri Lanka'da hapishanede çıkan kargaşada 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre başkent Colombo'nun 90 kilometre doğusundaki hapishanede henüz bilinmeyen nedenle kargaşa çıktı.

DURUM KONTROL ALTINA ALINDI

Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Emniyet yetkilileri, soruşturma başlatıldığını ve durumun kontrol altına alındığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sri Lanka'da hapishane kargaşa: 2 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

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