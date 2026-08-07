Belediye başkanından Salah'a sıra dışı teklif - Son Dakika
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Belediye başkanından Salah'a sıra dışı teklif

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Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah'a ilerleyen yıllarda Mısır yerine Araklı'da yaşamasını teklif ederek, "Güzel bir arazi verelim size. Küresel ısınmadan etkilenmeyen harika bir coğrafya teklif ediyorum" dedi.

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yeni transferi Muhammed Salah, Trabzon'da coşkuyla karşılandı. Önce İstanbul'a inen Salah, burada taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Mısırlı futbolcu, 5 Ağustos'ta İstanbul'dan Trabzon'a geçti.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM MI HATIRLAMIYORUM"

Trabzon'da karşılaştığı atmosferden duyduğu mutluluğu dile getiren Salah, yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

"Bu inanılmaz ortamda bulunmaktan çok mutluyum. 25 bin kişi var burada. Duygularımı kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Daha önce böyle bir şey inanın yaşadım mı ben de hatırlamıyorum. Böylesine bir sevgiyi ve ilgiyi görmek beni çok mutlu ediyor."

PAPARA PARK'TA GÖRKEMLİ İMZA TÖRENİ

Mısırlı yıldızı karşılamak için binlerce taraftar Trabzon Havalimanı'na akın ederken, bordo-mavili taraftarlar Salah'a yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'ye geldiği andan itibaren büyük ilgiyle karşılanan Salah için Papara Park'ta görkemli bir imza töreni düzenlendi.

17 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

Trabzonspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Salah'ın imza ücreti olarak 7 milyon euro alacağı belirtildi. Mısırlı futbolcuya her sezon için 10 milyon euro yıllık ücret olmak üzere toplam 17 milyon euro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.

BAŞKAN ÇEBİ'DEN SALAH'A ARAKLI TEKLİFİ

Trabzon'da gezen Salah, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ile de bir araya geldi. Çebi, Salah'a ilerleyen yıllarda memleketi Mısır'a dönmek yerine küresel ısınmadan daha az etkileneceğini söylediği Araklı'da yaşamayı teklif etti.

"GÜZEL BİR ARAZİ VERELİM"

Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Salah'a yaptığı teklifte şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ısınma dünyayı tehdit ediyor. Gelecekte yaz aylarında Mısır'da yaşamak çok zorlanacak. İlçemiz o yıllarda çok yaşanabilir olacak. Küresel ısınmadan en az etkilenen yer olacak. Güzel bir arazi verelim size. Gelecekte torunlarınıza ve çocuklarınıza su sorunu olmayan, küresel ısınmadan etkilenmeyen harika bir coğrafya teklif ediyorum."

Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Muhammed Salah, Trabzonspor, Trabzon, Araklı, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belediye başkanından Salah'a sıra dışı teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Yusuf Çobanoğlu Yusuf Çobanoğlu:
    Rahmetli ustamın bir sözü vardı el cebinden bahşiş vermek kolay olur derdi, insan bunun gibilerke imtihan olunca ne demek istediğini daha iyi anlıyorum 4 0 Yanıtla
  • Zafer Al Zafer Al:
    Babasının toprağını veriyor 3 1 Yanıtla
  • Deniz YorulmAZ Deniz YorulmAZ:
    Gariban gelse istese naparsın 2 0 Yanıtla
  • NET VİZYON NET VİZYON:
    donanım olmayınca aklına başka birşey gelmiyor 1 0 Yanıtla
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