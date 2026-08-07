Valilik önündeki sahipsiz valizler paniğe neden oldu! Gerçek valizi açınca anlaşıldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Valilik Ek Hizmet Binası’nın karşısındaki bir otoparkta unutulan iki valiz, kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

BAŞIBOŞ VALİZLER PANİĞE NEDEN OLDU

Olay, Çarşamba Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde işe gelen otopark görevlisi, alanda başıboş duran iki adet valizi fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak valizleri inceledi. Ekiplerin kontrol amacıyla açtığı valizlerin içinden kıyafet ve ev eşyaları çıktı.

VALİZLER SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan araştırmaların ardından valizlerin sahibine ulaşıldı. Unutulan eşyalar olay yerine çağrılan sahibine teslim edilirken, polisin inceleme yaptığı anlar çevredeki kameralara yansıdı.