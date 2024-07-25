Karapürçek\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri seferber etti. Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çeşmebaşı Mahallesi Aşıklar Tepe mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. 3 arazöz, 2 itfaiye ekibi, jandarma, SAKTİM ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA