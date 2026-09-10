Karasu açıklarında bulunan İHA karaya çıkarıldı, patlama riski yok - Son Dakika
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Karasu açıklarında bulunan İHA karaya çıkarıldı, patlama riski yok

Karasu açıklarında bulunan İHA karaya çıkarıldı, patlama riski yok
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Sakarya Karasu'da balıkçıların Karadeniz açıklarında su yüzeyinde bulduğu İHA, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı. İlk incelemede patlama riski tespit edilmezken, İHA detaylı inceleme için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde balıkçılar tarafından Karadeniz açıklarında su yüzeyinde insansız hava aracı (İHA) bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, İHA'yı detaylı inceleme için karaya çıkardı.

Olay, Karasu Limanı'na yaklaşık 1,5 mil mesafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denizde avlanan Karasulu balıkçılar, su yüzeyinde bir insansız hava aracı olduğunu fark ederek durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, olay yerinde ilk incelemelerde bulundu. Ekiplerce yapılan ilk kontrollerde İHA'nın patlayıcı madde içerip içermediği incelendi. Yapılan değerlendirmelerde herhangi bir patlama riskinin bulunmadığı tespit edildi. Güvenlik önlemleri altında bulunduğu yerden çıkarılan İHA, detaylı incelemelerin sürdürülmesi amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karasu açıklarında bulunan İHA karaya çıkarıldı, patlama riski yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karasu açıklarında bulunan İHA karaya çıkarıldı, patlama riski yok - Son Dakika
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