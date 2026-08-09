Boğulma tehlikesi geçiren anne ve iki çocuğun kurtarılma anı kamerada

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ailenin imdadına cankurtaran ekipleri yetişti. Jetskili cankurtaran ekibi, önce kurtardığı çocukları, daha sonra da anneyi güvenli bölgeye ulaştırdı. O anlar ekiplerin kamerasına yansıdı.

Karasu ilçesi sahilinde Kule 17 bölgesinde denize giren anne ve iki çocuğu, derinleşen bölgede boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Amirliği ekipleri, jetski ile hızla bölgeye ulaştı. Önce boğulma tehlikesi geçiren çocuklar, sonra da anne kurtarılarak güvenli şekilde sahilde bekleyen cankurtaran ekiplerine teslim edildi. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, annenin araçtan inerken hayatlarını kurtaran ekiplere teşekkür ettiği anlar da kameraya yansıdı. Görüntülerde ekiplerin olay yerine ulaşması, çocukların ardından annenin jetskiye bindirilmesi, aracın sahile ulaşması ve annenin teşekkür ettiği anlar yer aldı.