Karasu\'da Usulsüz Çakar Cezası: 285 Bin TL

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çakar ile trafiğe çıkan minibüsün sürücüsü ve firmaya toplamda 285 bin 611 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süre ile el konulurken minibüste 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında bir minibüsün usulsüz çakar lamba kullanıldığı tespit edildi. Çakar sistemi araçtan sökülerek el konuldu. Çakar sebebi ile 138 bin 172 TL idari para cezası kesilen ve sürücü belgesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle de 9 bin 267 TL ceza kesilen araç sürücüsü G.A.'nın ehliyetine 30 gün süre el konuldu. 30 gün süreli trafikten men edilerek yediemin otoparkına teslim edilen minibüsün ait olduğu şirkete de 138 bin 172 TL para cezası kesildi. - SAKARYA