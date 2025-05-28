Karataş'ta baraka restoranlar yıkılıyor
ADANA - Adana'nın Karataş ilçesinde sahil kenarlarına yapılan baraka restoranlar yıkılmaya başlandı.
Alınan bilgiye göte, Karataş'ta sahil kenarına izinsiz olarak kurulan baraka tarzı iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. Karataş Kaymakamlığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen çalışmada, ruhsatsız olduğu tespit edilen baraka tipi restoranlar hakkında yıkım kararı verildi. Bugün baraka restoranların yıkımına başlandı.
İş makineleriyle gerçekleştirilen yıkım sırasında çevrede polis güvenlik tedbiri aldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Karataş'ta Ruhsatsız Restoranlar Yıkılıyor - Son Dakika
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