Erzurum\'da kara saplanan otomobil 3 saat mahsur kaldı

Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Kırgın Dere Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle bir araç yolda mahsur kaldı. Yılın en fazla kar yağışı alan ilçelerinden biri olan Karayazı'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Edinilen bilgilere göre, GSM şebekesinin çekmediği arazi yoluna giren sürücü, yoğun kar nedeniyle ilerleyemedi. Araç yaklaşık 3 saat boyunca karlı yolda mahsur kaldı. Aile bireyleri, sürücünün eve geç dönmesinden şüphelenerek durumu araştırdı. Olay yerine ulaşan aile, Erzurum Büyükşehir Belediyesi kara yolları ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan aracı bulunduğu yerden çıkararak yolu güvenli hale getirdi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yetkililer vatandaşları yoğun kar yağışı sırasında arazi yollarını kullanmamaları konusunda uyardı. - ERZURUM