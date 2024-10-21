Karbonmonoksit Gazından Hayatını Kaybeden Çift Toprağa Verildi

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Karbonmonoksit gazından ölen çift toprağa verildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden çift; son yolculuğuna uğurlandı.

Kilimli ilçesine bağlı Belediye Sitesi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Yunus Dere ve eşi Şehnaz Dere'den haber alamayan yakınları durumlarını kontrol etmek için evlerine geldi. Çifti hareketsiz şekilde bulan komşular; durumu 112 Acilz Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yunus ve Şehnaz Dere çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kan gazına bakılan çiftin karbonmonoksit gazından öldükleri belirlendi.

Cenazeleri Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan çift için Radaraltı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yunus ve Şehnaz Dere çiftinin cenazeleri son yolculuğuna uğurlandı. Çiftin iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.