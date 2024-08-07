Kardeşine sarkıntılık eden şahıs, saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kardeşine sarkıntılık eden şahıs, saldırı sonucu hayatını kaybetti

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Sancaktepe'de Rıdvan ve Yasin Akdoğan kardeşler, kız kardeşlerine sarkıntılık eden Ali K.'yı ofise çağırdı. Rıdvan Akdoğan, Ali K.'ya saldırarak silahla vurdu. Ancak silahın ateş alması sonucu kendisi de yaralandı ve hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

07.08.2024 23:19
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SANCAKTEPE'de Rıdvan ve Yasin Akdoğan kardeşler, kız kardeşine sarkıntılık eden Ali K.'yı konuşmak için ofise çağırdı. Ali K.'nın ofise girdiği anda içeri giren Rıdvan Akdoğan, önce Ali K.'ye tekme ve yumruk attı. Ardından da silahla bacağından vurdu. Kardeşi tarafından koridora doğru çıkarıldığı sırada tekrar içeri hamle yapan Rıdvan Akdoğan, elindeki silahın ateş almasıyla kendisini vurdu. Akdoğan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anları ofiste bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Temmuz'da Sancaktepe'de bir ofiste meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşları olan ve sürekli evlerine gelip giden Ali K.'nin kız kardeşlerine sarkıntılık ettiğini öğrenen Rıdvan ve Yasin Akdoğan, Ali K.'yı ofise çağırdı. Ofiste bulunan güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Ali K.'nin içeri girdiği sırada arkasından gelen Rıdvan Akdoğan'ın önce Ali K.'nin kafasına silah dayadığı ardından da tekme ve yumruk attığı görülüyor. Yasin Akdoğan'ın araya girmeye çalıştığı anda Rıdvan Akdoğan Ali K.'nin bacağına ateş ettikten sonra kafasına tekme atıyor. Yasin Akdoğan'ın koridora doğru çıkarmaya çalıştığı Rıdvan Akdoğan, geri dönmek üzere hamle yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Rıdvan Akdoğan, 17 gün sonra hayatını kaybetti. Rıdvan Akdoğan'ın hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Yasin Akdoğan, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Yasin Akdoğan'a çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek' suçundan ev hapsi cezası verildi.

Kardeşine sarkıntılık eden şahıs, saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Sancaktepe, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kardeşine sarkıntılık eden şahıs, saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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