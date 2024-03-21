Kahramanmaraş\'ta bıçakla yaralanan adamın kardeşi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bıçakla yaralanmış şekilde evinin önüne bırakılan ve iddiaya göre uyuşturucunun etkisinde polise kendisini kardeşinin bıçakladığını söyleyince kardeşi tutuklanan Tahir Erik, "Ben kardeşimden şikayetçi falan değilim. Olay esnasında zaten kendimde değildim. Kardeş kardeşe bunu yapmaz. Kardeşimin şu anda suçsuz yere yattığını düşünüyorum. Yetkililerin en kısa sürede kardeşimi çıkartmalarını rica ediyorum" dedi.
Edinilen bilgiye göre olay, iki yıl önce Onikişubat ilçesi Abdülhamit Han Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı Tahir Erik yaralı bir halde evinin önüne bırakıldı. Yerde yatan oğlunu gören anne Hatice Erik, bağırarak durumu diğer çocuklarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans, kardeşi Adem refakatinde yaralıyı hastaneye kaldırdı. İddiaya göre kullandığı uyuşturucu maddesinin etkisiyle Tahir Erik, kendisini kardeşinin bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan kardeşi Adem tutuklandı.
Baba Bayram Erik, "Oğlumu ağır bir şekilde yaralayarak getirip evin önüne bırakıyorlar. Hanım evden çöp atmaya çıktığında bakıyor ki büyük oğlum Tahir yerde yatıyor. Diğer oğlum Adem de koşup ağabeyine sarılıyor. O sırada ambulans çağırıyorlar ve ambulansla iki oğlumla beraber gidiyorlar hastaneye. Polisler ifade alıyor madde etkisi altındaki bir insandan ve o esnada yaralı oğlum Tahir, kardeşi Adem'in ismini kullanıyor. Buna istinaden benim oğlum Adem şu anda tutuklu. Üniversiteye gitmek istiyordu. Oğlumun serbest bırakılmasını istiyorum. Tahir iyi şu anda, tedavi ettirdik, işine gidip geliyor. Oğlumun da şikayeti yoktu zaten. Maddenin etkisiyle söylediği sözler dikkate alınıyor. Oğlumun serbest bırakılmasını istiyoruz" diye konuştu.
"Oğlumun kurtulmasını istiyoruz"
Anne Hatice Erik ise, "Ben dışarı çöp atmaya çıkmıştım. Baktım ki oğlum yerde yatıyor. Benim bağrışmalarıma içerideki çocuklarım da geldi. Adem de geldi ve hastaneye götürdüler. Hastanede de oğlum aldığı maddenin etkisiyle 'Adem yaptı' dedi. Yaklaşık 8 ay oldu, oğlumun kurtulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"Adem'den ben şikayetçi olmuşum"
Yaşananları anlatan 34 yaşındaki Tahir Erik, "Bundan iki yıl önce madde bağımlısı olduğumdan dolayı, birçok yerde karakol ve adli kurumlarda raporlarım var. Olayın olduğu gün mahalleye nasıl geldiğimin farkında değilim. Arkadan birkaç kişi geldiğini hisseder gibiydim ancak bir müddet sonra gözümü açtığımda hastanedeydim. Hastanede maddenin etkisinde ne konuşuldu ne bitti hiçbir şey hatırlamıyorum. Bana söylenen şu; Adem'den ben şikayetçi olmuşum" dedi.
"Kamu davasına döndü"
Kardeşinin suçsuz yere ceza aldığını belirten ağabey Erik, "Olay kamu davasına döndü ve kardeşime kamu davası açıldı. Ben kardeşimden şikayetçi falan değilim. Olay esnasında zaten kendimde değildim. Kardeş kardeşe bunu yapmaz. Kardeşimin şu anda suçsuz yere yattığını düşünüyorum. Yetkililerin en kısa sürede kardeşimi çıkartmalarını rica ediyorum. Tedavim gayet güzel bir şekilde bitti. Kardeşimin suçsuz yere yattığını düşünüyorum ve yatıyor da" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta bıçakla yaralanan adamın kardeşi tutuklandı - Son Dakika
Bilecik'te bir araç sürücüsü, Tevfikbey Caddesi'ni Cumhuriyet Caddesi'ne bağlayan kaldırımın üzerine aracını park etti. Bu durum, yayaların tepkisine neden oldu ve Bilecik'te pek çok noktada benzer durumların yaşandığı görüldü. Yayalar, sürücüleri duyarlı olmaya ve kaldırım üzerinde yapılan parklarda haklarının korunmasını talep etti.
Elazığ'da 2022 yılında oğlunun düğünde eşini silahla başından vurarak öldürüp kızını da yaralayan şahıs, saklandığı samanlıkta yakalandı. Şahıs, emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Coronation Street yıldızı Tina O'Brien, evinin yakınında genç kızlar arasında çıkan şiddetli bir kavganın ortasında kaldı. Evinin önünde genç kızların kavga ettiğini gören 40 yaşındaki Tina, genç kızları ayırmak için dışarı çıktı ancak kavgaya dahil oldu. Olayın ardından Tina'nın çok üzgün olduğu ve yakın çevresine böyle utanç verici bir olaya karışmasından dolayı pişman olduğunu söylediği aktarıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen kazada, Şahmeran Karaca (46) kayalık alandan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Karaca, Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Düzce'de telefonla aradığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul'da ikamet eden D.C, Karabük'te yaşayan Irak uyruklu A.F'yi telefonla arayarak 'Adınız terör örgütüne karıştı, sınır dışı edileceksiniz.' diyerek evdeki tüm paraları kendisine teslim etmesi gerektiğini söyledi. A.F, şüphelinin yönlendirmesiyle Düzce'ye gelerek paraları teslim etmek istedi ancak durumdan şüphelenerek yardım istedi. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek D.C'yi gözaltına aldı. Şüpheli D.C, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren çalışmaları sırasında fore kazık çalışması yapan işçiler, toprak altında kaldı. İtfaiye, iş makineleri, 112 ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde, bir evde mumdan çıktığı tahmin edilen yangın meydana geldi. Evdekilerin hızlı müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, içeriden çıkan Kuran'ın yanmadığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Bağcılar'da mahalle sucusu Metin Şenay'ın 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu çocuklardan R.Ş.'nin annesi konuştu. Yaşananları fark etmediğini belirten anne S.Ş., "Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş. Öyle sucumuzdu, gidip geliyordu. Fark etmedim, devamlı konuşuyordum, sormuştum kızıma ama... Felç olma konusunu abartmışlar, felç olmadı, bir sıkıntısı yok" dedi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Ayrıca, firari hükümlü de yakalandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, M.A.K. isimli şahsın aracında 50 adet birer litrelik şişeler halinde kaçak viski ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?