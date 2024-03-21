Kahramanmaraş\'ta bıçakla yaralanan adamın kardeşi tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta bıçakla yaralanmış şekilde evinin önüne bırakılan ve iddiaya göre uyuşturucunun etkisinde polise kendisini kardeşinin bıçakladığını söyleyince kardeşi tutuklanan Tahir Erik, "Ben kardeşimden şikayetçi falan değilim. Olay esnasında zaten kendimde değildim. Kardeş kardeşe bunu yapmaz. Kardeşimin şu anda suçsuz yere yattığını düşünüyorum. Yetkililerin en kısa sürede kardeşimi çıkartmalarını rica ediyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, iki yıl önce Onikişubat ilçesi Abdülhamit Han Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı Tahir Erik yaralı bir halde evinin önüne bırakıldı. Yerde yatan oğlunu gören anne Hatice Erik, bağırarak durumu diğer çocuklarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans, kardeşi Adem refakatinde yaralıyı hastaneye kaldırdı. İddiaya göre kullandığı uyuşturucu maddesinin etkisiyle Tahir Erik, kendisini kardeşinin bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan kardeşi Adem tutuklandı.

Baba Bayram Erik, "Oğlumu ağır bir şekilde yaralayarak getirip evin önüne bırakıyorlar. Hanım evden çöp atmaya çıktığında bakıyor ki büyük oğlum Tahir yerde yatıyor. Diğer oğlum Adem de koşup ağabeyine sarılıyor. O sırada ambulans çağırıyorlar ve ambulansla iki oğlumla beraber gidiyorlar hastaneye. Polisler ifade alıyor madde etkisi altındaki bir insandan ve o esnada yaralı oğlum Tahir, kardeşi Adem'in ismini kullanıyor. Buna istinaden benim oğlum Adem şu anda tutuklu. Üniversiteye gitmek istiyordu. Oğlumun serbest bırakılmasını istiyorum. Tahir iyi şu anda, tedavi ettirdik, işine gidip geliyor. Oğlumun da şikayeti yoktu zaten. Maddenin etkisiyle söylediği sözler dikkate alınıyor. Oğlumun serbest bırakılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Oğlumun kurtulmasını istiyoruz"

Anne Hatice Erik ise, "Ben dışarı çöp atmaya çıkmıştım. Baktım ki oğlum yerde yatıyor. Benim bağrışmalarıma içerideki çocuklarım da geldi. Adem de geldi ve hastaneye götürdüler. Hastanede de oğlum aldığı maddenin etkisiyle 'Adem yaptı' dedi. Yaklaşık 8 ay oldu, oğlumun kurtulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Adem'den ben şikayetçi olmuşum"

Yaşananları anlatan 34 yaşındaki Tahir Erik, "Bundan iki yıl önce madde bağımlısı olduğumdan dolayı, birçok yerde karakol ve adli kurumlarda raporlarım var. Olayın olduğu gün mahalleye nasıl geldiğimin farkında değilim. Arkadan birkaç kişi geldiğini hisseder gibiydim ancak bir müddet sonra gözümü açtığımda hastanedeydim. Hastanede maddenin etkisinde ne konuşuldu ne bitti hiçbir şey hatırlamıyorum. Bana söylenen şu; Adem'den ben şikayetçi olmuşum" dedi.

"Kamu davasına döndü"

Kardeşinin suçsuz yere ceza aldığını belirten ağabey Erik, "Olay kamu davasına döndü ve kardeşime kamu davası açıldı. Ben kardeşimden şikayetçi falan değilim. Olay esnasında zaten kendimde değildim. Kardeş kardeşe bunu yapmaz. Kardeşimin şu anda suçsuz yere yattığını düşünüyorum. Yetkililerin en kısa sürede kardeşimi çıkartmalarını rica ediyorum. Tedavim gayet güzel bir şekilde bitti. Kardeşimin suçsuz yere yattığını düşünüyorum ve yatıyor da" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ