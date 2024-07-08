Kardeşlerin silahlı ve bıçaklı kavgasında kurşunlar havada uçuştu: 2 yaralı - Son Dakika
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Kardeşlerin silahlı ve bıçaklı kavgasında kurşunlar havada uçuştu: 2 yaralı

Malatya'da iki kardeş arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayda bir kardeş bıçak darbeleriyle karın bölgesinden, diğer kardeş ise bacaklarından yaralandı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, kullanılan silah da ele geçirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

08.07.2024 00:27
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Kardeşlerin silahlı ve bıçaklı kavgasında kurşunlar havada uçuştu: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki kardeş arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Alperen Sokak üzerinde alacak verecek meselesi yüzünden iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, kardeşlerin biri karın bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle, diğeri ise bacaklarına isabet eden kurşun neticesinde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılardan biri Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, diğeri ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, olayda kullanıldığı belirlenen 1 adet de silah ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kardeşlerin silahlı ve bıçaklı kavgasında kurşunlar havada uçuştu: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kardeşlerin silahlı ve bıçaklı kavgasında kurşunlar havada uçuştu: 2 yaralı - Son Dakika
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