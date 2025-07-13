Karganın Kurtarılışı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen karga, vatandaş tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi'nde yaşayan Murat Acar, evinin havalandırma kısmından gelen sesleri fark etti. Havalandırma boşluğunun kapağını açan Acar, boşluğa bir karganın düştüğünü gördü. Kendi imkanlarıyla kargayı çıkartan Acar, daha sonra kendi imkanlarıyla su içirdi.

Acar, daha sonra kargayı doğal yaşam ortamına bıraktı. - KASTAMONU