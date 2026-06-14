Kargayı Kurtaran İtfaiyeye Diğer Kargalardan Kuşatma

Bursa'nın Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi Muhtarlığı önünde bir ağaca takılan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldığı sırada diğer kargalar adeta kuşatma yaptı.

Mudanya'da bir ağaca karganın takıldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması sırasında çevrede bulunan diğer kargalar, ekiplerin bulunduğu alanda zaman zaman saldırgan davranışlar sergiledi.

Tekrar salındı

Yaşanan ilginç anlara rağmen herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Ekiplerin dikkatli müdahalesi sonucunda ağaca takılı kalan karga bulunduğu yerden kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Kurtarma anını merakla izleyen vatandaşlar, itfaiye ekibini alkışladı. - BURSA