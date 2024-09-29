Kargı\'da Motosiklet Kazası

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Çorum'un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet dereye yuvarlandı. Kazada yaralanan baba-oğul AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Şaban U. yönetimindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kavakçay Deresi mevkiisinde dere yatağına devrildi. Kazada sürücü ve babası Aydın U. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşamaması üzerine bölgeye İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma ve köylülerinde desteğiyle yaralı-baba oğul AFAD ekipleri tarafından dere yatağından alınarak ambulansa taşındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM