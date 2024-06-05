Kargo ile gönderilen ses sistemi içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Kargo ile gönderilen ses sistemi içinden uyuşturucu çıktı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu, kargo ile gönderilen ses sisteminin içine zulalanmış 1 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

05.06.2024 17:24
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Kargo ile gönderilen ses sistemi içinden uyuşturucu çıktı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu, kargo ile gönderilen ses sisteminin içine zulalanmış 1 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün ortak operasyon düzenlediler. Elde edilen istihbari bilgiler neticesinde, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde, narkotik dedektör köpeği Sam'ın hassas burnu sayesinde kargo ile gelen paketin içerisinde bulunan araç ses sistemi içerisine zulalanmış 1 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Olay ilgili Ç.Y yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Narkotik, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kargo ile gönderilen ses sistemi içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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