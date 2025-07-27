Kargo Minibüsünde Uyumak Endişe Yarattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kargo minibüsünün içinde hareketsiz yatan şahıs, çevredeki vatandaşları endişelendirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın sadece uyuduğu ortaya çıktı.

Olay, Alanya'nın Saray Mahallesi Hatipler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halindeki bir kargo minibüsünün içinde uzun süre hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler aracın kapısını açarak şahsa ulaştı. Sağlık görevlileri tarafından kontrol edilen şahıs bir süre sonra uyandı. Şahsın sadece uyuyakaldığı anlaşıldı. - ANTALYA