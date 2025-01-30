Kargocu Kılığındaki Dolandırıcı, Öğrencinin Tabletini Çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kargocu Kılığındaki Dolandırıcı, Öğrencinin Tabletini Çaldı

Samsun'daki üniversite öğrencisi Kağan, 60 bin TL'lik tabletini kargocu kılığına giren dolandırıcıya kaptırdı.

30.01.2025 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Kargocu' kılığındaki şahsa 60 bin TL'lik tabletini kaptıran öğrenci yardım bekliyor

SAMSUN - Samsun'da yaşayan bir üniversite öğrencisi, 60 bin TL değerindeki tabletini, İstanbul'da kendisini "kargocu" olarak tanıtan şahsa kaptırdı. Elinde şahsın görüntüleri, numarası ve tabletin muhtemel adresi olduğunu belirten genç, cihazın bulunması için yetkililerden yardım istiyor.

Veterinerlik bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Kağan Alp Kara (23), maddi sıkıntılarından dolayı 60 bin TL değerindeki tabletini sahibinden.com isimli sitede satışa koydu. Tablete talip olan bir şahıs Kaan Kara'ya mesaj atarak, internet sitesinin komisyon kesmesinden dolayı cihazı elden almak istediğini söyledi. Alıcının İstanbul'da olmasından dolayı Kağan Kara tabletini İstanbul'da yaşayan teyzesine gönderdi. Kargo ücretini de alıcıdan almak isteyen Kağan Kara, alıcıya kargo bilgilerini iletti. Kargo firmasını öğrenen şahıs, Yurtiçi Kargo'nun kıyafetini giyerek Kağan Kara'nın teyzesinin evinden tableti "kargocu" kılığında aldı ve kayıplara karıştı.

"Ben bir öğrenciyim, bu maddi miktar benim için çok büyük"

Yaşadığı olayı anlatan üniversite öğrencisi Kağan Kara, "Maddi sıkıntılar nedeniyle tabletimi sahibinden.com isimli sitede satışa çıkardım. Tabletin değeri 60 bin TL. İstanbul'da bir alıcı çıktı. Mesaj atarak tablete talip oldu. 'Site çok fazla komisyon alıyor' diye tableti elden alma konusunda beni ikna etti. Cihazı İstanbul'da yaşayan teyzeme gönderdim. Kargo parasını göndermesi için de alıcıya kargo bilgilerini verdim. Birkaç saat sonra teyzemin evine Yurtiçi Kargo kılığında bir kişi gelerek 'Merkezde bir sorun var' diyerek kargoyu almak istedi. Teyzemin yanında sözde genel merkezi arayarak ikna etti. Üzerinde kargo üniforması vardı. Tableti alıp kayıplara karıştı. Sonra polise giderek şikayette bulundum. Tableti alan kişinin güvenlik kamera kayıtlarını alarak polise teslim ettim. Maddi olarak çok sıkıntıdayım. Derslerimden geri kalıyorum. Tabletin bulunması için yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Elinde şahsın güvenlik kamera görüntüleri, numarası ve tabletin muhtemel adresi olduğunu belirten Kara, cihazın bulunması için yetkililerden yardım beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcı, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Samsun, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kargocu Kılığındaki Dolandırıcı, Öğrencinin Tabletini Çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:21 Ciro Immobile, Hollanda’da kabusu yaşadı Ciro Immobile, Hollanda'da kabusu yaşadı
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
22:47 Filistinli 12 yaşındaki Tesnim’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duygu dolu mektup Filistinli 12 yaşındaki Tesnim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygu dolu mektup
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 01:10:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kargocu Kılığındaki Dolandırıcı, Öğrencinin Tabletini Çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.